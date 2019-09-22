ÇORUM (AA) - Çorum'da yaklaşık 200 kadın, bisiklet kullanımı yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen ''Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'' etkinliğine katıldı.

Dünya Otomobilsiz Kentler Günü etkinliği kapsamında, 2013 yılında İzmir'de başlatılan "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu", sosyal medya üzerinden iletişim kuran bir grup kadın tarafından Çorum'da da gerçekleştirildi.

Kadeş Barış Meydanı'nda toplanan yaklaşık 200 kadın, bisikletlerini balon ve çeşitli eşyalarla süsledi. Daha sonra Gazi Caddesi üzerinden yaklaşık 3 kilometre yol kateden kadınlar, bisiklet turunu başladıkları noktada tamamladı.

Kadınlar, yaklaşık yarım saat süren etkinlikte çevredeki vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. Zaman zaman "Arabadan in, bisiklete bin", "Bisiklet yolları istiyoruz" ve "Yollar egzoz değil, parfüm koksun" şeklinde slogan atan gruptaki bazı kadınlara, eşleri ve çocukları da eşlik etti.

Bisiklet turunu organize eden Gizem Çataroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çorum'da dördüncüsü düzenlenen etkinliğe katılımın sevindirici olduğunu söyledi.