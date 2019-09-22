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Çorum'da "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 17:46 | Son Güncelleme

Dünya Otomobilsiz Kentler Günü etkinliği kapsamında, yaklaşık 200 kadın, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya geldi

ÇORUM (AA) - Çorum'da yaklaşık 200 kadın, bisiklet kullanımı yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen ''Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'' etkinliğine katıldı.

Dünya Otomobilsiz Kentler Günü etkinliği kapsamında, 2013 yılında İzmir'de başlatılan "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu", sosyal medya üzerinden iletişim kuran bir grup kadın tarafından Çorum'da da gerçekleştirildi.

Kadeş Barış Meydanı'nda toplanan yaklaşık 200 kadın, bisikletlerini balon ve çeşitli eşyalarla süsledi. Daha sonra Gazi Caddesi üzerinden yaklaşık 3 kilometre yol kateden kadınlar, bisiklet turunu başladıkları noktada tamamladı.

Kadınlar, yaklaşık yarım saat süren etkinlikte çevredeki vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. Zaman zaman "Arabadan in, bisiklete bin", "Bisiklet yolları istiyoruz" ve "Yollar egzoz değil, parfüm koksun" şeklinde slogan atan gruptaki bazı kadınlara, eşleri ve çocukları da eşlik etti.

Bisiklet turunu organize eden Gizem Çataroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çorum'da dördüncüsü düzenlenen etkinliğe katılımın sevindirici olduğunu söyledi.

Yedi yıldır düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun kadınların dikkatini çekmeyi başardığını belirten Çataroğlu, "Turumuz bu yıl 18 ülkeden 115 şehirde eş zamanlı olarak gönüllü kadınlar tarafından yapılıyor." dedi.

Bisikletin çevreyi kirletmeyen doğa dostu bir ulaşım aracı olduğuna dikkati çeken Çataroğlu, etkinlikle kadınların günlük kıyafetleriyle bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirterek, şunları dile getirdi:

"Bisiklet, bir ulaşım aracı olarak algılanmalıdır, yoğun kent trafiğine çözüm olabilir. Eğer uygun bisiklet politikaları uygulanırsa biz de dünyanın birçok yerindeki hemcinslerimiz gibi günlük kıyafetlerimizle bisiklete binerek ulaşımımızı sağlayabiliriz. Buna dikkat çekmek amacıyla süslendik ve bisikletimizle yola çıktık. Çorum'da bisiklete binen kadınlar olarak motorlu taşıtların olmadığı yollarda bisiklete binmenin ne kadar keyifli olduğunu göstermek için buradayız. 'Egzoz kokusuna karşı parfüm kokusu' diyoruz. Bugün yollarda araç gürültüsü değil bizim kahkahalarımız olacak."

Serap Özçetin ise 3 yıldır bisiklet turuna katılan bisikletli kadınların, toplumda daha fazla saygı görmesini istediğini belirtti.

Etkinliğin ses getirdiğini ifade eden Özçetin, "Dünyanın pek çok şehrinden kadınlar aynı anda kendi şehirlerinde bisiklete biniyor. Gelecek yıllarda özellikle Anadolu kentlerinde daha fazla katılımlı turlar yapılmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

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Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Çorum

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