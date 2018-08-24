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Çorum'da tatilcilerin dönüş yoğunluğu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2018 17:55 | Son Güncelleme

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, Kurban Bayramı tatili sonrası araçlarıyla dönüşe geçenler, D- 100 yolunda uzun kuyruklar oluşturdu.  Bayram tatilinin ardından yola çıkan sürücüler, Osmancık'tan geçen D- 100 yolunda uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

Çorum'da tatilcilerin dönüş yoğunluğu

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA) - ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, Kurban Bayramı tatili sonrası araçlarıyla dönüşe geçenler, D- 100 yolunda uzun kuyruklar oluşturdu.
Bayram tatilinin ardından yola çıkan sürücüler, Osmancık'tan geçen D- 100 yolunda uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Yoğunluk nedeniye trafik, zaman zaman durma noktasına geldi. Bazı bölgelerde yol yapım çalışmaları nedeniyle yolun tek şeride düşmesi ise sürücülerin ilerleyişini yavaşlattı.

FOTOĞRAFLI

Çorum'da tatilcilerin dönüş yoğunluğuÇorum'da tatilcilerin dönüş yoğunluğuÇorum'da tatilcilerin dönüş yoğunluğuÇorum'da tatilcilerin dönüş yoğunluğu

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