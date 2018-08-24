Çorum'da tatilcilerin dönüş yoğunluğu

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA) - ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, Kurban Bayramı tatili sonrası araçlarıyla dönüşe geçenler, D- 100 yolunda uzun kuyruklar oluşturdu.
Bayram tatilinin ardından yola çıkan sürücüler, Osmancık'tan geçen D- 100 yolunda uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Yoğunluk nedeniye trafik, zaman zaman durma noktasına geldi. Bazı bölgelerde yol yapım çalışmaları nedeniyle yolun tek şeride düşmesi ise sürücülerin ilerleyişini yavaşlattı.
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