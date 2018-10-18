Çorum'da tefeci operasyonu: 7 gözaltı

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonla, tefecilik yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, istihbari çalışma sonucu, silahla tehdit ve zorla senet imzalatarak tefecilik yaptıkları, haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüpheliler için harekete geçerek operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlediği baskınlarda O.S., T.S., C.M., T.M., K.M., M.M. ve Ş.M. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada da, çok sayıda senet, ruhsatsız silah ve delici aletler ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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