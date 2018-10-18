HABER

Çorum'da tefeci operasyonu: 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2018 17:41 | Son Güncelleme

ÇORUM’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonla, tefecilik yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonla, tefecilik yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, istihbari çalışma sonucu, silahla tehdit ve zorla senet imzalatarak tefecilik yaptıkları, haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüpheliler için harekete geçerek operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlediği baskınlarda O.S., T.S., C.M., T.M., K.M., M.M. ve Ş.M. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada da, çok sayıda senet, ruhsatsız silah ve delici aletler ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

PARTNERİşte ateşle buzun buluşmasıİşte ateşle buzun buluşması
Yol kenarında baygın bulunan Suriyeli kızlar, otomobilden atlamışYol kenarında baygın bulunan Suriyeli kızlar, otomobilden atlamış
Siirt'te tarihi eser operasyonuSiirt'te tarihi eser operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

16 yıldır ekrandaydı! Kanal D Çocuklar Duymasın'ı bitirecek mi?

16 yıldır ekrandaydı! Kanal D Çocuklar Duymasın'ı bitirecek mi?

Trump açık açık tehdit etti: Orduyu sınıra yığarım

Trump açık açık tehdit etti: Orduyu sınıra yığarım

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

İş adamına iğrenç tuzak! Kiralık ev tutup ilişkiye girdi sonrası akılalmaz

İş adamına iğrenç tuzak! Kiralık ev tutup ilişkiye girdi sonrası akılalmaz

Elena'nın eşi konuştu! 'Görevim ölenlerin eşlerini...'

Elena'nın eşi konuştu! 'Görevim ölenlerin eşlerini...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2 Suriyeli kız çocuğu yol kenarında bu halde bulunmuştu! İşin altından öyle bir şey çıktı ki!

2 Suriyeli kız çocuğu yol kenarında bu halde bulunmuştu! İşin altından öyle bir şey çıktı ki!

Gören telefona sarıldı! Herkes bu fotoğrafı konuşuyor

Gören telefona sarıldı! Herkes bu fotoğrafı konuşuyor

Okulda işkence gibi dayak! Öğrencinin boynuna kemer dolayıp...

Okulda işkence gibi dayak! Öğrencinin boynuna kemer dolayıp...

3 erkek 3 kız bir evde toplandı! Yaşananlar dehşete düşürdü

3 erkek 3 kız bir evde toplandı! Yaşananlar dehşete düşürdü

Van Gölü'nde şaşkına çeviren görüntü! Sular çekilince ortaya çıktı

Van Gölü'nde şaşkına çeviren görüntü! Sular çekilince ortaya çıktı

Sakarya'da yol kenarında baygın halde bulundular!

Sakarya'da yol kenarında baygın halde bulundular!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.