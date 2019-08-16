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Çorum'da tek katlı evde çıkan yangında karı-koca öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 11:05 | Son Güncelleme

ÇORUM'un Kargı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında, Said (76) ve Teslime Kayakıran (74) çifti yanarak hayatını kaybetti.  Yangın, sabah saatlerinde Kargı ilçesi Saraycık köyünde tek katlı bir evde çıktı.

Çorum'da tek katlı evde çıkan yangında karı-koca öldü

Yusuf ÇINAR/KARGI (Çorum), (DHA) - ÇORUM'un Kargı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında, Said (76) ve Teslime Kayakıran (74) çifti yanarak hayatını kaybetti.
Yangın, sabah saatlerinde Kargı ilçesi Saraycık köyünde tek katlı bir evde çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiyenin müdahalesine rağmen ev yanarak kül oldu. Evde yapılan incelemede Said ve felçli olduğu öğrenilen eşi Teslime Kayakıran'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Çiftin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Çorum'da tek katlı evde çıkan yangında karı-koca öldüÇorum'da tek katlı evde çıkan yangında karı-koca öldü

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