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Çorum'da terör örgütlerinin eylemlerde kullandığı otomatik tabanca ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 16:47 | Son Güncelleme

ÇORUM'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütlerinin eylemlerde kullandığı belirtilen bir tabanca, bir av tüfeği, 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.  Çorum'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanunlarına' muhalefet suçları kapsamında kent merkezinde çalışma yapıldı.

Çorum'da terör örgütlerinin eylemlerde kullandığı otomatik tabanca ele geçirildi

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütlerinin eylemlerde kullandığı belirtilen bir tabanca, bir av tüfeği, 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Çorum'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanunlarına' muhalefet suçları kapsamında kent merkezinde çalışma yapıldı. Bu kamsamda Gümrük Müdürlüğü'nce arandığı belirlenen Gürcistan plakalı kaçak otomobilin Cengiz Topel Caddesi'nde park halinde olduğu tespit edildi. Otomobil sahibi A.K. polis tarafından gözaltına alınırken araçta ve evinde arama yapıldı.
SUSTURUCU TAKILABİLİR MAKİNALI TABANCA
Aramada, genellikle Türkiye'de terör örgütlerinin eylemlerde kullandığı ve nadir bulunduğu belirtilen 50 fişek kapasiteli 29 santimetre namlu uzunluğuna sahip, susturucu takılabilir, açılır-kapanır dipçikli bir ruhsatsız makineli tabanca ele geçirildi. Ayrıca bu tabancaya ait 9.19 milimetre çaplı 374 fişek, 50'lik şarjör, İtalyan menşeli 7.65 milimetre çaplı ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ile 7 fişek, otomatik av tüfeği ve bu tüfeğe ait 45 fişek ele geçirildi. Bu tabancanın herhangi bir olayda kullanılıp kullanılmadığının araştırıldığı belirtildi.
Öte yandan polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında R.B, O.K, V.S. ve S.Ş.'nin kullandığı araçlar ve iş yerlerinde yapılan aramalarda da çeşitli markalarda 4 ruhsatsız tabanca ile fişeklerin bulunudğu ifade edildi.

FOTOĞRAFLI

Çorum'da terör örgütlerinin eylemlerde kullandığı otomatik tabanca ele geçirildiÇorum'da terör örgütlerinin eylemlerde kullandığı otomatik tabanca ele geçirildi

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