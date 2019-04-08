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Çorum'da "torbacı" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 11:42 | Son Güncelleme

Sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Ankara'dan uyuşturucu madde getirdikleri tespit edilen T.K, F.Ö. ve E.P'nin bulunduğu otomobili kent girişinde durduran ekipler, araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 150 uyuşturucu hap ile 2 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

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