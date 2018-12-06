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Çorum'da 'torbacı' operasyonu: 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 06.12.2018 14:32 | Son Güncelleme

ÇORUM'da polis ekiplerince, 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınana 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Çorum'da 'torbacı' operasyonu: 2 tutuklama

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da polis ekiplerince, 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınana 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından, 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 'uyuşturucu madde ticareti' yaptıkları ve kullandıkları belirlenen E.E., Y.E.Ç., E.L.E., M.K.B., N.A., N.H., O.D. ve B.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 11 ecstasy hap, 1 gram esrar maddesi, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 1725 lira para, 1 kuru sıkı tabanca ve 1 bıçak ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.H. ve B.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 6 şüpheli ise serbet bırakıldı.

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Çorum'da 'torbacı' operasyonu: 2 tutuklama

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