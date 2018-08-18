Çorum'da trafik kazaları: 10 yaralı

ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip ve Bayat ilçelerindeki trafik kazalarında 10 kişi yaralandı.

Hasan Şentürk'ün kullandığı 19 FJ 063 plakalı otomobil, Kılıçdere köyü yakınlarında karşı yönden gelen Cevat Kökçe yönetimindeki 55 ASU 53 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerle araçlarda bulunan Osman, Şeyma Nur, Osman Can Şentürk ile Hüseyin Kökçe yaralandı.

Ambulanslarla İskilip Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok ve Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Süleyman Topal'ın idaresindeki 34 VY 6572 plakalı otomobil de Bayat-İskilip karayolunun 25'inci kilometresinde takla attı.

Kazada sürücü ile beraberindeki Zeki ve Serkan Berk ile Emrah Kocaman yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok ve Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

