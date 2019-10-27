HABER

Çorum’da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2019 00:43 | Son Güncelleme

Çorum’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Çorum’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Hayatını kaybeden iki kişinin karı-koca oldukları belirlenirken, kazaya karışan diğer otomobilin sürücüsünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 1. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muharrem Okur (59) yönetimindeki araç ile sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden birisi yol kenarında park halinde bulunan başka bir araca çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından sürücü Muharrem Okur ve araçta yolcu olarak bulunan Şerife Karagöz (59) çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Can pazarının yaşandığı kazada otomobil içerisinde sıkışan Sadık Karagöz (61) ise Çorum Belediyesi Kaza Kırım ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumları ağır olan Sadık Karagöz ile Şerife Karagöz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAZA YAPAN SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI İDDİASI

Öte yandan kazaya karışan diğer otomobilin sürücüsünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)

PARTNERAyıların cinsel organını kesip...Ayıların cinsel organını kesip...
İşte YPG'li terörist Mazlum Kobani'nin 'kırmızı bülten' dosyasıİşte YPG'li terörist Mazlum Kobani'nin 'kırmızı bülten' dosyası
Baba ve oğlu yanarak can verdi!Baba ve oğlu yanarak can verdi!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çorum trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

2020 Volkswagen Golf 8 tanıtıldı!

2020 Volkswagen Golf 8 tanıtıldı!

Bakan duyurdu! Ne satılacak ne de kiralanacak

Bakan duyurdu! Ne satılacak ne de kiralanacak

PKK yandaşları Türk aileye böyle saldırdı!

PKK yandaşları Türk aileye böyle saldırdı!

Komşuda sular durulmuyor! Ölü sayısı yükseliyor

Komşuda sular durulmuyor! Ölü sayısı yükseliyor

İBB satışa çıkardı! Vatandaş tepki gösterdi

İBB satışa çıkardı! Vatandaş tepki gösterdi

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bombalı saldırı! Yaralılar var

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bombalı saldırı! Yaralılar var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Giresun'da korkunç yangın! Baba ve oğlu yanarak can verdi!

Baba ve oğlu yanarak can verdi!

Hakkari Yüksekova'da ev inşaatında çökme: 7 yaralı

Ev inşaatında çökme: 7 yaralı

İzmir'de korkunç kaza: 1 ölü, 5 yaralı

İzmir'de korkunç kaza: 1 ölü, 5 yaralı

HDP önünde eylem yapan Halime teyze: Teröristler yeğenimi yanımdan kaçırdı

HDP önünde eylem yapan Halime teyze: Teröristler yeğenimi yanımdan kaçırdı

Çanakkale'de lastik botta 58 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de lastik botta 58 kaçak göçmen yakalandı

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu! Hepsi arabanın içerisinden çıktı

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.