Çorum'da trafik polisleri sürücülere leblebi ikram etti

Serkan BARIŞ/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da, 'Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası' kutlamaları kapsamında yapılan denetimlerde, sürücülere, adı kentle özdeşleşen 'leblebi' ikram edildi.

Çorum girişinde 'Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası' etkinlikleri kapsamında trafik uygulama noktası oluşturularak, denetim yapıldı. Vali Yardımcısı Recep Yüksel'in de katıldığı denetimde trafik polisleri, sürücüleri hız yapmamaları, yorgun araç kullanmamaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı. Uygulama noktasında durdurulan sürücülere Vali Yardımcısı Yüksel, 'leblebi' ikram etti.

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