HABER

Çorum’da traktör devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 12:05 | Son Güncelleme

Çorum’un Kargı ilçesine bağlı Akkaya köyünde karpuz tarlasına çalışmak için giden köylülerin bulunduğu traktör virajı alamayarak devrildi.

Çorum’un Kargı ilçesine bağlı Akkaya köyünde karpuz tarlasına çalışmak için giden köylülerin bulunduğu traktör virajı alamayarak devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde S.S. (69), R.S. (64), ve M.Ş. (48) karpuz tarlasında çalışmak üzere M.S. yönetimindeki 19 HD 429 plakalı traktöre binerek yola çıktı. Bir müddet sonra traktör seyir halindeyken virajı alamayarak devrildi.
Kazada sürücü M.S. ile R.S. ve M.Ş. yaralandı. S.S. ise olay anında traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Kazanın duyulması üzerine olay yerine Kargı, Hacıhamza ve Osmancık’tan çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Osmancık Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Atatürk büstünün hali tepki çekti!Atatürk büstünün hali tepki çekti!
Ardahan’da yolcu otobüsü devrildi: 1 ağır 6 yaralıArdahan’da yolcu otobüsü devrildi: 1 ağır 6 yaralı
Derede balık avlarken akıma kapılan memur öldüDerede balık avlarken akıma kapılan memur öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın açıklaması

Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın açıklaması

Ve evlendiler! Ünlü isimler akın etti

Ve evlendiler! Ünlü isimler akın etti

Bikinili pozlardan sonra imalı paylaşım

Bikinili pozlardan sonra imalı paylaşım

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

'VIP' tartışması büyüyor! Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

'VIP' tartışması büyüyor! Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

1 yıl önce evlenen Kadriye, kendini astı

1 yıl önce evlenen Kadriye, kendini astı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kahramanmaraş'ta bayram tatili dönüşü kaza! 3 ölü, 4 yaralı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Taksim’de fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

Böyle yakalandılar! 15 kadın...

Çocukluk arkadaşını öldürdü, 'Cinayet mi işledik' dedi

'Bir kez çekin niye bu kadar çok çekiyorsunuz' tepkisi

Ankara'da 28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti

Ankara'da üniversite öğrencisinin korkunç ölümü

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.