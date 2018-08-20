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Çorum'da traktör eve girdi: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2018 15:15 | Son Güncelleme

ÇORUM'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği traktör, tek katlı evin duvarına çarpıp içeri girdi.

Çorum'da traktör eve girdi: 5 yaralı

Mustafa ULUSOY/ORTAKÖY (Çorum), (DHA)- ÇORUM'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği traktör, tek katlı evin duvarına çarpıp içeri girdi. Kazada, 5 kişi yaralandı.
Kaza, Ortaköy ilçesi Karahacip köyünde meydana geldi. Yüksel Bölükbaş yönetimindeki traktör, kontrolden çıkıp Yaşar Uysal'a ait tek katlı eve çarptı. Duvarı yıkan traktör, evin depo bölümüne girdi. Kazada, Bölükbaş ile yanındaki Ümran, Ahmet, Kadir ve Emre Koç yaralandı.
Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Ortaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Çorum'da traktör eve girdi: 5 yaralı

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