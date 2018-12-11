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Çorum'da üniversite öğrencisi kendini astı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.12.2018 19:45 | Son Güncelleme

 ÇORUM’un İskilip ilçesinde, Meslek Yüksek Okulu Tasarım ve Grafik Bölümü Öğrencisi Uğur Şahin (24), evinde kendini iple asarak intihar etti.

Çorum'da üniversite öğrencisi kendini astı

Yusuf ÇINAR/İSKİLİP, (DHA)- ÇORUM’un İskilip ilçesinde, Meslek Yüksek Okulu Tasarım ve Grafik Bölümü Öğrencisi Uğur Şahin (24), evinde kendini iple asarak intihar etti.
İskilip ilçesinde, Meslek Yüksek Okulu Tasarım ve Grafik Bölümü Öğrencisi olan Uğur Şahin'den haber alamayan arkadaşları Bahabey Mahallesi'nde bulunan evine gitti. Kapıyı açan olmayınca, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler Şahin'i odasının kapısında iple asılı halde buldu. Yapılan kontrolde gencin hayatını kaybetti tespit edildi. Uğur Şahin'in cenazesi İskilip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldıktan sonra otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Çorum'da üniversite öğrencisi kendini astıÇorum'da üniversite öğrencisi kendini astıÇorum'da üniversite öğrencisi kendini astı

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