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Çorum'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 13:10 | Son Güncelleme

Sungurlu ilçesindeki operasyonda 8 kişi gözaltına alındı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda Y.M, S.Ö, D.K, T.D, O.A, K.B, H.K. ve Ö.T. gözaltına alındı. Uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen 10 kişi hakkında ise cezai işlem uygulandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada 313 uyuşturucu hap, 25 gram skunk, 30 gram kubar esrar ve bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Çorum operasyon Sungurlu uyuşturucu

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