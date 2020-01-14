Çorum’da uyuşturucu operasyonu

Çorum’da Narkotik polisleri şüphe üzerine durdurdukları araçta yaptıkları aramada vites topuzunun altında gizlenmiş 116 adet Extacy hap ele geçirdi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında dün gece saat 23.15 sıralarında şüpheli bir aracı durdurdu. Yapılan aramada aracın vites topuzunun altına gizlenmiş uyuşturucu hap ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Çorum-İskilip Karayolu üzerinde seyir halinde olan 34 plakalı bir araç şüphe üzerine durduruldu. Araçta bulunan şahıslar ile araç içersinde yapılan aramalarda vites topuzunun alt kısmına gizlenmiş 116 adek Extacy hap ele geçirildi. Araçta bulunan şahıslar gözaltına alınarak “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak” suçundan adli işlem yapıldı.

Konuya ilişkin açıklamada ’Uyuşturucu madde arzının önlenmesi ve gençliğimizin uyuşturucudan korunması için mücadelemiz kararlıkla sürdürülecektir" denildi.

