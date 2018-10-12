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Çorum'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2018 11:50 | Son Güncelleme

ÇORUM'un İskilip ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yusuf ÇINAR/İSKİLİP (Çorum), (DHA) - ÇORUM'un İskilip ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İlçede bir istihbaratı değerlendiren ve harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meydan Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Baskın yapılan evde yapılan aramada, 2 kilo esrar ele geçirildi, şüpheli A.C.A., N.C.S. ve S.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden N.C.S. ve S.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi, A.C.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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