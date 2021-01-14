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  4. Çorum’da uyuşturucu operasyonu: 26 kişi tutuklandı

Çorum’da uyuşturucu operasyonu: 26 kişi tutuklandı

14.01.2021 19:30 | Son Güncelleme:
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Çorum Emniyet Müdürlüğü tarafından 2020 yılında düzenlenen narkotik operasyonlarda 359 kişi gözaltına alınırken 26 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2020 yılında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda narkotik suçlardan 359 kişinin gözaltına alındığı, bu kişilerden 286’sının sevk edildikleri adli makamlar tarafından serbest bırakıldığı, 47 şüphelinin adli kontrol şartı ile serbest kalırken 26 şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü tarafından 2020 yılında düzenlenen narkotik operasyonlarda 359 kişi gözaltına alınırken 26 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2020 yılında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda narkotik suçlardan 359 kişinin gözaltına alındığı, bu kişilerden 286’sının sevk edildikleri adli makamlar tarafından serbest bırakıldığı, 47 şüphelinin adli kontrol şartı ile serbest kalırken 26 şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. Açıklamada, 2020 yılında gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 359 kişinin ikamet ve üst aramalarında ise 16 bin 959 adet sentetik ecza, 7 bin 704 adet ekstazi hap, 3 bin 96 gram toz sentetik kannobinoid (Bonzai), 17 bin 480 gram esrar maddesi, 5,75 gram kağıda emdirilmiş halde likit esrar maddesi, 63,69 gram eroin maddesi, 6 ml. sıvı eroin maddesi, 602 adet Hint keneviri bitkisi, 16 gram Skunk maddesi, 362 gram metamfetamin maddesi, 2 adet tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 67 adet mermi, 2 adet uyuşturucu içmek için kullanılan düzenek ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

Açıklamada ayrıca ülkemizin geleceği, yarınlarımızın teminatı gençlerimizi zehirleme niyetindeki şahıs ve örgütlerle mücadelenin 2021 yılında da aralıksız devam edeceği kaydedildi.

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