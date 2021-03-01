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Çorum’da uyuşturucu operasyonu, 4 tutuklama

01.03.2021 16:37 | Son Güncelleme:
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Çorum’da uyuşturucu operasyonu, 4 tutuklama

Çorum’da narkotim ekiplerinin yaptığı iki ayrı operasyonda 2 bin 257 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Çorum’da narkotim ekiplerinin yaptığı iki ayrı operasyonda 2 bin 257 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Çorum’a uyuşturucu madde girişinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Yaydiğin Kavşağında bir aracı durduran narkotimler yaptıkları aramada satışa hazır halde bin 127 adet sentetik ecza ve suç geliri olduğu değerlendirilen 775 TL paraya el koyarken, araç içerisinde bulunan 4 kişiyi de gözaltına aldı.
Soruşturmayı genişleten ekipler, Alaca ilçesinde bir evde saklandığı tespit edilen 1 adet tüfek, tüfeğe ait 9 adet kartuş ile satışa hazır halde bin 130 sentetik ecza ele geçirdi.
Operasyon sonucunda “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan adli işlemleri tamamlanan 4 şüpheli şahıs çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Ülkemizin geleceği, yarınlarımızın teminatı gençlerimizi zehirleme niyetindeki şahıs ve örgütlerle mücadelemiz aralıksız devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

Çorum’da uyuşturucu operasyonu, 4 tutuklama

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