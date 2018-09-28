Çorum'da uyuşturucu ticaretine 6 tutuklama

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kent merkezinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. 6 ekip ve toplam 25 polisin katılımıyla belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda F.Ö., M.A., E.Ş., S.E.K., S.Ö. ve A.Ç. gözaltına alındı. Sokaklarda uyuşturucu sattığı iddia edilen şüphelilerin üzerinde ve bazı adreslerde yapılan aramada, yaklaşık 6 gram esrar, 3 gram skunk, 313 uyuşturucu hap ile 1 pompalı tüfek, 2 kuru sıkı tabanca ve 1 hançer ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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