HABER

Çorum'da uyuşturucu ticaretine 6 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 17:01 | Son Güncelleme

ÇORUM'da polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çorum'da uyuşturucu ticaretine 6 tutuklama

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kent merkezinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. 6 ekip ve toplam 25 polisin katılımıyla belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda F.Ö., M.A., E.Ş., S.E.K., S.Ö. ve A.Ç. gözaltına alındı. Sokaklarda uyuşturucu sattığı iddia edilen şüphelilerin üzerinde ve bazı adreslerde yapılan aramada, yaklaşık 6 gram esrar, 3 gram skunk, 313 uyuşturucu hap ile 1 pompalı tüfek, 2 kuru sıkı tabanca ve 1 hançer ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Çorum'da uyuşturucu ticaretine 6 tutuklamaÇorum'da uyuşturucu ticaretine 6 tutuklama

PARTNERKimse burayı bilmiyor... İşte İstanbul'un içindeki cennet!Kimse burayı bilmiyor... İşte İstanbul'un içindeki cennet!
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren babaya 3 müebbet hapis cezasıEşi ve 2 çocuğunu öldüren babaya 3 müebbet hapis cezası
Sapığı kısa pantolonu yakalattı!Sapığı kısa pantolonu yakalattı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü model kurşunlanarak öldürüldü!

Ünlü model kurşunlanarak öldürüldü!

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Erdoğan'dan çok sert Can Dündar açıklaması

Erdoğan'dan çok sert Can Dündar açıklaması

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli açıklama

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da kadın kıyafeti giyip iş adamını öldürmüştü! Şoke eden ifadeler

Adana'da kadın kıyafeti giyip iş adamını öldürmüştü! Şoke eden ifadeler

Sapığı kısa pantolonu yakalattı!

Sapığı kısa pantolonu yakalattı!

Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişme!

Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişme!

Biri 66 yaşında, 2 kadın yakalandı

Biri 66 yaşında, 2 kadın yakalandı

Acı ölüm! Kahroldular

Acı ölüm! Kahroldular

Pansiyonda iğrenç olay!

Pansiyonda iğrenç olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.