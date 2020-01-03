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  4. Çorum’da yangın: 1 ölü

Çorum’da yangın: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 20:19 | Son Güncelleme

Çorum’da bir apartman dairesinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken, dumandan etkilenen bir anne ve 2 çocuğu hastanede tedavi altına alındı.Edinilen bilgilere göre, merkez Akkent Mahallesi 2.

Çorum’da bir apartman dairesinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken, dumandan etkilenen bir anne ve 2 çocuğu hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, merkez Akkent Mahallesi 2. Cadde üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın giriş katında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Apartmandan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra 112 Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alıp söndürürken, giriş katında bulunan apartman sakinleri de tahliye edildi.

Yangın nedeniyle apartmanın içerisi dumanla kaplanırken üst katlarda ikamet eden vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri bir taraftan yangına müdahale ederken diğer taraftan da dumandan etkilenen ve korkuya kapılan çoğu çocuk yaklaşık 15 kişiyi kurtardı. Ekipler tarafından kurtarılan çocukların yaşadıkları korku yüzlerine yansıdı. Dumandan etkilenen ve korkan apartman sakinlerine ilk müdahale olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Dumandan etkilenen Fatma Kaymak adlı bir kadın ve çocukları olduğu öğrenilen Zeynep Hilal ile Azra Nur Kaymak, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Yaşlı adam hayatını kaybetti
Öte yandan yangın sırasında apartmandan çıkamayan 70 yaşında ve Alzheimer hastası olduğu iddia edilen Nafız Kaymak hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken, yangının neden çıktığına ilişkin başlatılan soruşturma ise sürüyor.

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