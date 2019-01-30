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Çorum’da yangın 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 16:46 | Son Güncelleme

Çorum’un Uğurludağ ilçesinde çıkan yangında 3.5 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken, 3 kişide yaralandı.Edinilen bilgilere, Yüzgeç mahallesi Başkışla mevkisinde Dursun Budak’a ait evde iddialara göre sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı.

Çorum’un Uğurludağ ilçesinde çıkan yangında 3.5 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken, 3 kişide yaralandı.
Edinilen bilgilere, Yüzgeç mahallesi Başkışla mevkisinde Dursun Budak’a ait evde iddialara göre sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Evinden dumanlar yükseldiğini gören Budak, jandarma ve itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Uğurludağ’ın yanı sıra İskilip Belediyesi’nden çok sayıda itfaiye ile sağlık görevlileri ve jandarma ekibi olay yerine sevk edildi.
Yangın sırasında ahırda olan ve alevleri görünce evine koşan Dursun Budak ve eşi Nurhan Budak (35) ile birlikte içerde mahsur kalan annesi Döne ve oğlu M. A.’yı kurtarmak için alevlerin arasına daldı. Yaşlı kadını kurtaran Budak çifti, küçük çocuğu ise kurtarmayı başaramadı. Yangında talihsiz çocuk hayatını kaybederken, annesi, babası ve babaannesi yaralandı. Yaralılar Uğurludağ Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Döne Budak Samsun’a, Dursun Budak Ankara’ya sevk edildi. Çorum’da tedavisi süren Nurhan Budak’ın hamile olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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