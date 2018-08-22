Çorum'da yangın: 1 yaralı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında alevlerin arasında kalan yaşlı kadın yaralandı.
Hacettepe Mahallesi'ndeki Şehit Piyade Er Fatih Mehmet Karaman Caddesi üzerinde bulunan İbrahim (83) ve eşi Satı Toklu'nun (77) yaşadığı tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yaşlı çiftin kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştığı yangına, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, büyük çapta hasarın oluştuğu Toklu çiftinin evi kullanılamaz hale geldi.
Yangını söndürmek için alevlere müdahale ederken yaralanan Satı Toklu, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bu arada yangının ardından olay yerine gelen Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Toklu ailesine "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.
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