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Çorum'da yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 16:30 | Son Güncelleme

Osmancık ilçesinde yangın çıkan ev, kullanılamaz hale geldi - Yangını söndürme çalışmalarını gözyaşları içinde izleyen ev sahibini, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ile vatandaşlar teselli etmeye çalıştı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde yangın çıkan evde büyük çapta hasar oluştu.

Gürleyik Mahallesi'ndeki Kandiber Sokağı'nda Sefer ve Gülesen Temel'in yaşadığı tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede tüm evi saran alevlere, Osmancık Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangın, bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü.

Çevredeki evlerde oturan vatandaşlar da itfaiye ekiplerine yardımcı olmaya çalıştı.

Ev, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Temel çifti, ekiplerin alevlere müdahalesini gözyaşları içinde takip etti.

Gözyaşlarına hakim olamayan Gülesen Temel'i olay yerine gelen Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ile vatandaşlar teselli etmeye çalıştı.

Gelgör, belediye olarak Temel çiftinin mağduriyetinin giderilmesi için gerekli yardımı yapacaklarını söyledi.

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Çorum Osmancık yangın

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