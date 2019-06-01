HABER

Çorum’da yangın: alevler ev ve camiye sıçradı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 19:44 | Son Güncelleme

Çorum’un Kargı ilçesine bağlı Alioğlu köyünde bir evde çıkan yangın yanında bulunan eve ve camiye sıçradı.

Çorum’un Kargı ilçesine bağlı Alioğlu köyünde bir evde çıkan yangın yanında bulunan eve ve camiye sıçradı. Alevlere itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Alioğlu köyünde saat 18.30 sularında bir evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler etrafında bulunan diğer ev ve köyün camisine de sıçradı. Yangını gören köylüler olayı hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine Kargı Belediyesi itfaiyesi ve Kargı Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda arazöz sevk edildi. Yangının büyüyerek diğer evlere sıçramasından endişe ediliyor.
Öte yandan Alioğlu Köyü’nde 2017 Nisan ayında da yangın çıkmış, çıkan yangında 50 ev yanmıştı. Alioğlu Köyü aynı zamanda 2 hafta önce 8 evin yandığı Çal Köyü’ne 1 km uzaklıkta bulunuyor.

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Tarsus'ta 2 ayrı kazada 1 ölü, 7 yaralıTarsus'ta 2 ayrı kazada 1 ölü, 7 yaralı
Arazisine su kaçırdığını iddia ettiği tarla komşusunu vurduArazisine su kaçırdığını iddia ettiği tarla komşusunu vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çirkin saldırı! Saldırganlar serbest

Çirkin saldırı! Saldırganlar serbest

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Devlet Bahçeli'den flaş açıklama: Umut ve memnuniyet verici

Devlet Bahçeli'den flaş açıklama: Umut ve memnuniyet verici

Türkiye'den İsrail'e tepki!

Türkiye'den İsrail'e tepki!

Doldu taştı! Adım atacak yer kalmadı

Doldu taştı! Adım atacak yer kalmadı

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.