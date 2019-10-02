Çorum'da 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliği

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- TÜRKİYE genelinde bugün yapılan '2 Ekim'de hepimiz yaya geçitlerindeyiz' farkındalık etkinlikleri kapsamında, Vali Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu ve Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, yaya güvenliği için sahaya çıktı, uygulamaya destek verdi.

İçişleri Bakanlığı'nın trafik kazaları ile bu kazalardaki can kayıpları, yaralanmalar ve mal kayıplarını önlemek adına yürürlüğe koyduğu 'Trafikte yaya önceliği' projesi kapsamında, yurt genelinde eş zamanlı yapılan 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliği, Çorum'da da gerçekleştirildi. Kentte, uygulama kapsamında, 45 okul ve 225 yaya geçidinde bir dizi etkinlik düzenlendi. Albayrak İlkokulu önünde düzenlenen etkinliğe, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. Vali Mustafa Çiftçi, etkinlikte öğrencilerle birlikte uygulama gerçekleştirip, sohbet ettiği araç sürücülerine, yayaların geçiş üstünlüğüne karşı duyarlı olmaları konusunda uyarılara bulundu.

'YAYA GÜVENLİĞİ GELİŞTİRİLMELİ'

Çok sayıda araç sürücüsüyle tokalaşan Vali Çiftçi, emniyet kemeri takmayan sürücülere de emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı. Uygulamayla farkdınlık oluşmasını ümit ettiklerini belirten Vali Çiftçi, "Trafikte yayaların öncelikli olduğu konusunda farkındalık oluşturmak için bu etkinliği düzenliyoruz. Yaya güvenliğini daha çok geliştirmemiz gerekiyor. Etkinlik kapsamında ilimizde 145 okul, 225 yaya geçidinde 760 personelin katılımıyla uygulama başladı. İnşallah uygulamayla birlikte ümit ediyoruz ki yaya konusunda bir farkındalık oluşur. Bu tür uygulamalarımız süreç içinde devam edecek" dedi.

Çiftçi, 2019 yılında meydana gelen 996 kazanın 165'inin yayaya karşı gerçekleştiğini hatırlatıp, herkesin bu konuda dikkatli olması gerektiğini de ifade etti.