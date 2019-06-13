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Çorum'da yıldırım düştü; 8 büyükbaş telef oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 15:24 | Son Güncelleme

ÇORUM'un Kargı ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu 8 büyükbaş telef oldu.

Çorum'da yıldırım düştü; 8 büyükbaş telef oldu

Mustafa ULUSOY/KARGI(Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Kargı ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu 8 büyükbaş telef oldu.
İlçede dün etkili olan sağanak yağış sırasında besici Ramazan Çalışkan, hayvanlarını Maksutlu köyündeki mezrada otlatmaya çıkarttı. Çalışkan, hayvanlarını yağmurdan korumak için bir ağaç altında topladı. Ancak bu sırada yıldırımın düşmesi sonucu 8 büyükbaş telef oldu. Ağacın uzağında olan Çalışkan ise yara almadan kurtuldu. Hayvanlarının telef olması üzerine besici Ramazan Çalışkan, büyük üzüntü yaşadı. Telef olan hayvanlar, jandarma ekiplerince yapılan tespitlerin ardından gömüldü.

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Çorum'da yıldırım düştü; 8 büyükbaş telef olduÇorum'da yıldırım düştü; 8 büyükbaş telef olduÇorum'da yıldırım düştü; 8 büyükbaş telef olduÇorum'da yıldırım düştü; 8 büyükbaş telef oldu

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