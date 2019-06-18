HABER

Çorum'da, yıldırım isabet eden çoban öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 19:29 | Son Güncelleme

ÇORUM'da sağanak etkili olurken, Boğazkale ilçesinde yıldırım isabet eden çoban Davut Atıl (28) yaşamını yitirdi.  Çorum'un Boğazkale ilçesine bağlı Yekbas beldesinde çobanlık yapan Davut Atıl, hayvan otlatmak için araziye gitti.

Çorum'da, yıldırım isabet eden çoban öldü

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da sağanak etkili olurken, Boğazkale ilçesinde yıldırım isabet eden çoban Davut Atıl (28) yaşamını yitirdi.
Çorum'un Boğazkale ilçesine bağlı Yekbas beldesinde çobanlık yapan Davut Atıl, hayvan otlatmak için araziye gitti. Kentte bu sırada aniden şiddetli yağmur başlarken, Atıl'ın üzerine yıldırım isabet etti. Olay yerinde yaşamını yitiren Atıl, köydeki başka çoban tarafından bulundu.
Öte yandan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar, kısa sürede göle dönerken, yolun karşısına geçemeyenler, banklardan yaptığı köprüyü kullandı.

FOTOĞRAFLI

Çorum'da, yıldırım isabet eden çoban öldüÇorum'da, yıldırım isabet eden çoban öldüÇorum'da, yıldırım isabet eden çoban öldü

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
İş yerlerindeki yangını söndürme çalışmalarını kaldırıma oturup izledilerİş yerlerindeki yangını söndürme çalışmalarını kaldırıma oturup izlediler
Trabzon'da taşkın: 2 ölü, 1 yaralı (2)Trabzon'da taşkın: 2 ölü, 1 yaralı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki

İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Binali Yıldırım'dan ilk yorum

İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Binali Yıldırım'dan ilk yorum

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ünal Dinar ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ünal Dinar ölü ele geçirildi

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Athena Gökhan'dan Melih Gökçek'e sert tepki

Athena Gökhan'dan Melih Gökçek'e sert tepki

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Alkol aldığı arkadaşı tarafından öldürüldü

Villada dehşet! Yatağında öldürüldü...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.