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Çorum'da yılın ilk bebeği Asel bebek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 06:29 | Son Güncelleme

ÇORUM’da yeni yılın ilk bebeği saat 00.01'de Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldi.

Serkan BARIŞ/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da yeni yılın ilk bebeği saat 00.01'de Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldi. Bilge ve Mesut Abdal çiftinin dünyaya gelen kız bebeğine Asel ismi verildi.

Çorum'da, Bilge-Mesut Abdal çiftinin ikinci çocukları saat 00.01'de Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldi. Yeni yılın ilk bebeğinin ilk ziyaretçisi de Çorum Valisi Mustafa Çiftci oldu. Hasatnenin doğum servisinde Abdal çiftini ziyaret eden Vali Çiftçi, bebeğe çeyrek altın taktı.

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