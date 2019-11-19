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Çorum'da yol çalışması sırasında 2 bin yıllık lahit bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 11:23 | Son Güncelleme

ÇORUM'da belediye işçilerince sürdürülen yol yapım çalışması sırasında, Roma dönemine ait 2 bin yıllık lahit bulundu.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da belediye işçilerince sürdürülen yol yapım çalışması sırasında, Roma dönemine ait 2 bin yıllık lahit bulundu. Uzmanlarca gerçekleştirilen kazıyla içerisinden insan iskeleti parçaları, pişmiş toprak tabak parçasına ait parçalar bulunan lahit, bulunduğu alandan çıkarılıp incelenmek üzere Çorum Müzesi'ne götürüldü.
Kent merkezindeki bir bölgede belediye ekiplerince yürütülen yol yapım ve onarım çalışmaları sırasında zeminden yaklaşık 70 santimetre derinliğinde lahde rastlayan işçiler, durumu Çorum Müzesi yetkililerine bildirdi. Polis ekipleriyle bölgeye gelen müze uzmanları, lahdin bulunduğu alanda inceleme yaptı. Uzmanlarca gerçekleştirilen kurtarma kazısıyla, içerisinden insan iskeleti parçaları, pişmiş toprak tabak parçasına ait parçalar bulunan lahit, bulunduğu alandan çıkarılıp Çorum Müzesi'ne götürüldü.
Lahitte bulunan cam parçaları ve pişmiş topraktan yapılmış parfüm şişesi olduğu sanılan tarihi bulgular, incelenmek üzere müze laboratuvarına, iskelet ise Hitit Üniversitesi Antropoloji Bölümü yetkilerine teslim edildi. Bölgede, müze müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldığı belirtildi.
'İNCELEMER SÜRÜYOR'
İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, açıklamada bulanarak, müze bahçesinde koruma altına alınan 2 metre 72 santimetre uzunluğundaki lahdin, Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık olduğunu söyledi. Lahit ve içerisindekilerle ilgili incelemenin sürdüğünü belirten Şengül, "Lahdin kapağının açıldığında bir kadın iskelete rastlanıyor. Yaşlı bir kadın olduğu tahmin ediliyor. Yapılan temizlik çalışmaları sırasında iskeletin ayak kısmında cam parçaları elde ediyoruz. Yine çalışmalarda koku kabı parçasına rastlanıyor. Bunlar bize, Roma döneminde mezar hediyeleri bulunduğunu anımsatıyor. Bölgemizde nadir olarak bulunan bu lahit örneği, yerel malzeme ile belki de yine yerel taş ustaları ve sanatçıları tarafından yapılmış örneklerden biri olması açısından büyük önem arz etmektedir" dedi.

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