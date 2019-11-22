Çorum'da yük asansörü düştü: 1 ölü, 1 yaralı

ÇORUM (AA) - Çorum'da bir inşaattaki yük asansörünün düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Üçtutlar Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan işçiler Mustafa Özdemir ile Orhan Çanaklı'nın bina dışında üst kata malzeme taşıdıkları yük asansörü arızalandı.

Yaklaşık 40 metreden zemine düşen asansör kabinindeki işçilerden Mustafa Özdemir, olay yerinde hayatını kaybetti. Düşme sırasında asansörden binaya atlayan Çanaklı ise yaralandı.

Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Çanaklı, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Özdemir'in cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

