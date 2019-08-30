HABER

Çorum'da Zafer Bayramı kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 13:38 | Son Güncelleme

ÇORUM'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Çorum'da Zafer Bayramı kutlandı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.
Çorum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Hürriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunmasının ardından Vali Mustafa Çiftçi, vatandaşları selamladı. Kutlamalarda, halk oyunu gösterileri de gerçekleştirildi. Şiirlerin okunması ve geçit töreni ile süren kutlamalar, Çorum Mehteran Takımı'nın gösteri geçişiyle sona erdi.

FOTOĞRAFLI

Çorum'da Zafer Bayramı kutlandıÇorum'da Zafer Bayramı kutlandıÇorum'da Zafer Bayramı kutlandıÇorum'da Zafer Bayramı kutlandı

Karadeniz'in doğa harikası bölgesi: Pembe KayalarKaradeniz'in doğa harikası bölgesi: Pembe Kayalar
Bisiklet yoluna araç park edilmeseydi yaralanmayacaktıBisiklet yoluna araç park edilmeseydi yaralanmayacaktı
30 Ağustos Zafer Bayramı30 Ağustos Zafer Bayramı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

Fenerbahçe'den forvet harekatı

Fenerbahçe'den forvet harekatı

Paylaşımı olay oldu! Demet'ten yorum geldi

Paylaşımı olay oldu! Demet'ten yorum geldi

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

İBB'de flaş gelişme! İnceleme başlatıldı

İBB'de flaş gelişme! İnceleme başlatıldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

Türkiye’nin 'öfke' haritası açıklandı! 'En sakin' ve 'en öfkeli' bölgeler hangileri?

Türkiye’nin 'öfke' haritası açıklandı! 'En sakin' ve 'en öfkeli' bölgeler hangileri?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsun'da bıçaklı sopalı kavga kamerada

İki grup birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

Antalya'da şoke eden iddia: Garsonlar müşterilere kadın pazarlıyor!

Şoke eden iddia: Garsonlar müşterilere kadın pazarlıyor!

Cesetleri bir gün arayla aynı derede bulunmuştu... Detaylar ortaya çıktı

Cesetleri aynı yerde bulunmuştu... Detaylar ortaya çıktı

İstanbul emniyetinde tayin, terfi ve atamalar belli oldu

İstanbul emniyetinde kritik görev değişiklikleri...

Bakan Akar: YPG'nin çekildiğine dair bilgiler var, teyide muhtaç

Bakan Akar: YPG'nin çekildiğine dair bilgiler var, teyide muhtaç

Son dakika: Zeytinburnu'nda tramvay raydan çıktı

İstanbul'da bu sabah! Seferler durdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.