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Çorum’da zincirleme trafik kazası: 15 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 08:17 | Son Güncelleme

Çorum’un Mecitözü ilçesinde 1 motosiklet ve 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı.Kaza, Çorum - Mecitözü yolunda meydana geldi.

Çorum’un Mecitözü ilçesinde 1 motosiklet ve 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı.
Kaza, Çorum - Mecitözü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elvan Çelebi köyünden Mecitözü istikametine seyir halinde olan Mehmet D. yönetimindeki BC-HS 16 plakalı otomobil gece karanlıkta fark edemediği Yaşar Sarıca yönetimindeki motosiklete, kaza nedeniyle aniden fren yapan otomobile ise Yasin U. yönetimindeki 19 SN 555 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen motosiklete bu kez de Ali Y. yönetimindeki 19 EY 849 plakalı otomobil çarptı.
Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Mehmet, Safiye, Emin, Hatice, Hilal, Mehmet Emin D., Hatice, Ömer Alp ve Fatma Zehra U. ile Yalçın ve Yıldız Y. ve Funda A. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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