Çorum'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM'da D-100 Karayolu'nda 8 aracın karıştığı zincirleme kazada, 7 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece Çorum'un Osmancık ilçesinin Ardıç köyü mevkisinde, D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Samsun yönüne giden Arif Can Gümüşkaya yönetimindeki 31 TC 831 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aynı yöne giden Ali İhsan Ağasoy yönetimindeki 34 DS 0626 plakalı otomobile çarptı. Ardından aynı yöne giden 6 araç daha kazaya karıştı. Toplam 8 aracın karıştığı zincirleme kazada, sürücüler Arif Can Gümüşkaya ve Ali İhsan Ağasoy ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Osmancık İlçe Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
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