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Çorum'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 18:44 | Son Güncelleme

Yolcu otobüsünün kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 7 kişi yaralandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da yolcu otobüsü ile 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 DH 2090 plakalı yolcu otobüsü, Çorum-Ankara kara yolunun 3'üncü kilometresindeki Yaydiğin kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar, öndeki 4 araca daha çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada araçlarda bulunan Güldane, Elif Mina, Arda ve Coşkun Bağıröz, Yüksel Cantemir, Yurdagül Kaya ile Harun Kabaktepe yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otobüste bulunan bazı yolcular da olay yerindeki ambulanslarda sağlık kontrolünden geçirildi.

Yolculardan Hasan Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çorum'dan Ankara'ya gittiklerini belirterek, "Kavşağa yaklaştığımızda kırmızı ışık yanmıştı. Şoför frene bastı ancak otobüs durmadı ve araçlara çarptı. Yağış nedeniyle yol kaygandı." dedi.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan kara yolu, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

Bu arada kaza yapan otobüsteki yolcular, firma tarafından gönderilen başka bir otobüsle yola devam etti.

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Çorum trafik kazası zincirleme trafik kazası

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