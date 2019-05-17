Çorum'daki cinayet

ÇORUM (AA) - Çorum'da 16 yaşındaki genci tüfekle öldüren zanlı tutuklandı.
Çöplü Mahallesi'ndeki Namazgah Parkı'nda tüfekle vurularak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Dilaver Arslan'ın (16) ölümüyle ilgili Burak D. (20), Asayiş Şube ekiplerince kent merkezinde gözaltına alındı.
Zanlının emniyetteki ifadesinde, Arslan ile aralarında husumet olmadığını, bir konu nedeniyle tartıştıktan sonra tüfekle rastgele ateş açtığını söylediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Dün sahur vakti Namazgah Parkı'ndan silah sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince yaralı halde bulunan Arslan, kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum