Çorum'daki cinayet

ÇORUM (AA) - Çorum'da ayrı yaşadığı 20 yaşındaki eşini tabancayla vurarak öldüren kişi ile genç kadının annesi ve babası tutuklandı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki Aşık Mahsuni Şerif Parkı yakınlarında, ayrı yaşadığı eşi Gökçen Ş'nin (20) tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan eşi Selim Ş. (25), genç kadının annesi Neslihan ve babası Yaşar Ş. ile S.Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Selim Ş'nin, savcılıktaki sorgusunda, eşiyle bir süredir ayrı yaşadığını ve kendisiyle barışmak için Zonguldak'tan Çorum'a geldiğini ifade ederek, "Kendisiyle barışmak için kayınvalidem ve kayınpederimi de yanıma alıp Çorum'a geldim. Barışmak istemediğini söyleyince çocuğumu almak istedim. O sırada tartıştık. Ben de korkutmak için tabancayla ateş ettim. Mermi isabet edince de yaralandı. Sonra araca bindirip hastaneye götürürken polisler bizi durdurdu." diye konuştu.