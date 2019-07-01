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Çorum'daki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 19:03 | Son Güncelleme

Ayrı yaşadığı 20 yaşındaki eşini tabancayla vurarak öldüren kişi ile genç kadının annesi ve babası tutuklandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da ayrı yaşadığı 20 yaşındaki eşini tabancayla vurarak öldüren kişi ile genç kadının annesi ve babası tutuklandı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki Aşık Mahsuni Şerif Parkı yakınlarında, ayrı yaşadığı eşi Gökçen Ş'nin (20) tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan eşi Selim Ş. (25), genç kadının annesi Neslihan ve babası Yaşar Ş. ile S.Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Selim Ş'nin, savcılıktaki sorgusunda, eşiyle bir süredir ayrı yaşadığını ve kendisiyle barışmak için Zonguldak'tan Çorum'a geldiğini ifade ederek, "Kendisiyle barışmak için kayınvalidem ve kayınpederimi de yanıma alıp Çorum'a geldim. Barışmak istemediğini söyleyince çocuğumu almak istedim. O sırada tartıştık. Ben de korkutmak için tabancayla ateş ettim. Mermi isabet edince de yaralandı. Sonra araca bindirip hastaneye götürürken polisler bizi durdurdu." diye konuştu.

Genç kızın annesi Neslihan ve babası Yaşar Ş. de ifadelerinde, ayrı yaşayan kızları Gökçen ile damatları Selim Ş'yi barıştırmak için Çorum'a geldiklerini, damatlarının kızlarını öldüreceğinden kesinlikle bilgilerinin olmadığını öne sürdü.

S.Ş. ise genç kızın Çorum'daki adresini, barışmak için kente gelen eşi ile ailesine kendisinin verdiğini, ancak olayın böyle sonuçlanacağını tahmin etmediğini öne sürdü.

Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan Selim Ş, "kasten öldürmek" suçundan, Neslihan ve Yaşar Ş. de "kasten öldürmeye azmettirme" suçlarından tutuklandı, S.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada genç çiftin bir yaşındaki kız çocuklarının da koruma altına alındığı öğrenildi.

Kentte dün öğle saatlerinde, Bahçelievler Mahallesi'ndeki Aşık Mahsuni Şerif Parkı yakınlarında buluşan Gökçen Ş. ile Selim Ş. arasında çıkan tartışmada genç kadın eşi tarafından silahla boynundan yaralanmıştı. Eşini otomobile bindirip uzaklaşan Selim Ş, Saat Kulesi mevkisinde polis ekiplerince yakalanmış, sağlık ekiplerinin incelemesinde genç kadının hayatını kaybettiği belirlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Çorum kasten öldürmeye azmettirme

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