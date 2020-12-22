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Çorum’daki cinayette şüpheliler adliyede

22.12.2020 14:48 | Son Güncelleme:
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Çorum’da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya karışan 5 kişi adliyeye sevk edildi.Olay, merkez Bahabey Caddesi’nde meydana geldi.

Çorum’da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya karışan 5 kişi adliyeye sevk edildi.
Olay, merkez Bahabey Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emre T., Vedat B. ve Bilal M., alışveriş için cadde üzerindeki börekçiye gitti. İddialara göre, kasada duran Cem Ç. ile Emre T. arasında işyerinde argo konuşmasından dolayı tartışma çıktı. Bunun üzerine işyeri sahibi Kenan D., Emre T. ve arkadaşlarını işyerinden kovdu.
Bir süre sonra Vedat B., işyeri sahibinin arkadaşı Bekir Ö.’yü arayarak konuşmak istediklerini ifade etti. Görüşmeye giden Emre T., Vedat B. ve Bilal M., işyeri deposunun önüne geldiğinde Bilal M. yanında getirdiği Emre T.’ye ait olduğunu söylediği tabanca ile rastgele ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu işyeri sahibi Kenan D., arkadaşı Bekir Ö. ve yeğeni Cem Ç. ayaklarından yaralandı. Bu sırada işyerinde bulunan Sercan G. yanında bulunan tüfek ile Emre T.’ye ateş etti. Sırtından vurulan Emre T. ağır yaralandı.
Silah sesleri üzerine oley yerine intikal eden polis ekipleri Kenan D. ve Caner Ç, gözaltına alınırken diğer şüpheliler kaçtı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Emre T. kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu olaya karışan Bilal M., Vedat B. Sercan G. yakalanarak gözaltına alınırken, olayda kullanılan tabanca ve tüfek de ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından Bilal M., Vedat B. Sercan G. ile Kenan D. ve Caner Ç. adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye çıkarılmadan önce polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

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