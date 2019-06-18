Çorum'daki cinsel saldırı girişimi davasında karar

ÇORUM (AA) - Çorum'da, iki genç kıza cinsel saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla yargılanan tır şoförü, 18 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, iki genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Güven Varlı (36) ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Varlı, son savunmasında, suçlamaları kabul etmeyerek, kendisine iftira atıldığını öne sürdü.

Kimseye bir şey yapmadığını iddia eden Varlı, "Ben suçsuzum, beraatimi talep ediyorum." dedi.

Duruşma savcısı, mütalaasında, sanık Varlı'nın mağdur ve tanık beyanları, kamera kayıtları ile olay yerinde bulunan sigara izmaritinden alınan DNA örnekleri karşılaştırıldığında olayları kendisinin gerçekleştirdiği kanaatine varıldığı kaydetti.

Savcı, sanığın "Cinsel istismara teşebbüs, cinsel amaçla çocuğu cebir kullanmak suretiyle hürriyetinden yoksun kılma, cinsel amaçla cebir, tehdit ve silah kullanmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yaşamı tehlikeye sokan bir duruma neden olacak ve kemik kırığı oluşturacak şekilde silahla yaralama" suçlarından 25 ile 45 yıl arasında hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık hakkında 18 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına hükmetti.

Kentte 2017'in Kasım ayında, birer gün arayla T.N.O. ile A.N.K'ye cinsel saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen Güven Varlı, yürütülen çalışmalar sonucu yakalanmış, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

