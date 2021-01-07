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Çorum’daki kahreden görüntüyle ilgili açıklama

07.01.2021 23:18 | Son Güncelleme:
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Çorum’da bir kedi ayakları kopmuş halde cansız bir şekilde bulundu.

Çorum’da bir kedi ayakları kopmuş halde cansız bir şekilde bulundu. Çorum Belediyesinden yapılan açıklamada kedide kesik bulgusuna rastlanmadığı bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, Buharaevler Mahallesi 27. Sokak’ta yürüyen Muzaffer Önsöz, yol kenarında hareketsiz halde bir kedi gördü. Kediye yaklaşan Önsöz, gördüğü manzara karşısında şoka girerken, kedinin dört ayağının da kopmuş olduğunu ve hayatını kaybettiğini anladı. Durumu hemen ekiplere bildiren ve olaya tepki gösteren hayvansever vatandaş, failin bulunmasını ve suçun cezasız kalmamasını istedi.
Kediyi bulan Muzaffer Önsöz, “Sabah hayvanı ayakları kesilmiş vaziyette gördüm. Neye uğradığımı şaşırdım. ’Üzerinden acaba araç falan mı geçti’ diye düşündüm. Hayvanın ayaklarının muntazam şekilde kesildiğini fark ettim. Arkadaşlarımı aradım. Onlar da sağ olsun yardımcı oldular. Emniyet ve belediyeyi aradılar. Umarım yetkililer bunu kimin yaptığını tespit ederler. Başka da yapacak bir şey yok. Anlamakta da güçlük çekiyorum. İnsanoğlu bunu nasıl yapabilir? Tek kelimeyle vahşet bu” dedi.

Otopside kesi izine rastlanılmadı
Ayakları kopan kedi Çorum Belediyesine bağlı ekipler tarafından bulunduğu alandan kaldırılarak otopsi için Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne götürüldü. Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde yapılan otopside herhangi bir kesi bulgusuna rastlanılmadığı bildirildi.
Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde görevli Mehmet Gültekin, “Ayakları kopmuş olarak müdürlüğümüze getirilen ekiplerimiz tarafından eks olmuş halde bulundu. Kedi çok önceden eks olmuş. Vücudunda morluklar belirmeye başlamış. Yaptığımız ilk muayenede üç ayak kırılarak kopmuş. Bir ayakta direkte eklem yerinden kopmuş. Kesik bulgularına rastlayamadık. Detaylı otopsi yaptık. Karın bölgesinde 1 santimetre genişliğinde yırtılma vardı. İçerisini açtığımızda diyaframın delindiğine, böbreğin bir tanesinin parçalandığı, bel bölgesinde kırık oldu, iç organlarında kanama olduğu bulgularına rastladık. Yüzde 99 kedi kaza geçirmiş. Beli kırılmış. İç organları geçmiş. Üzerinden çok yüklü bir araçta geçtiyse ayaklarının kopma ihtimali var. Kesik bulgularına rastlayamadık” ifadelerini kullandı.

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