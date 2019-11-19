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Çorum'daki kazada ölen Erer çifti, Edremit'te toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 17:43 | Son Güncelleme

TRAFİK kazasında hayatlarını kaybeden Balıkesir'in Edremit ilçesi Kurşunlu Camisi imamı Fahri Erer (54) ile eşi Hanife Erer (53), yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandı.

Fatih Emrah ERDOĞAN- Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- TRAFİK kazasında hayatlarını kaybeden Balıkesir'in Edremit ilçesi Kurşunlu Camisi imamı Fahri Erer (54) ile eşi Hanife Erer (53), yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandı.
Edremit Kurşunlu Camisi imamı Fahri Erer, beraberine eşi Hanife Erer'i de alarak, babası Yunus ve annesi Saliha Erer’i Tokat’a götürmek için yola çıktı. Ancak Erer'in kullandığı 10 FAD 60 plakalı otomobil, Çorum- Ankara Karayolu'nun 5'inci kilometresindeki kavşakta kontrolden çıkıp, Çelebi Ç.'nin (37) kullandığı 19 ABD 044 plakalı TIR'ın altına girdi. Kazada Fahri Erer ile annesi Saliha (69) ve babası Yunus Erer (69) olay yerinde, eşi Hanife Erer ise kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti.
Saliha- Yunus Erer çiftinin cenazesi Tokat Erbaa'da toprağa verilirken, Hanife- Fahri Erer çiftinin cenazesi çocuklarının isteği üzerine Edremit'e getirildi. Çift için bugün Fahri Erer'in görev yaptığı Edremit Kurşunlu Camisi'nde tören düzenlendi. Cenazede çiftin oğulları Enes Erer ile 20 gün önce geçirdiği kaza nedeniyle koltuk değneği kullanan Serhat Erer, güçlükle ayakta durabildi.
Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ile yüzlerce kişinin katıldığı törende, cenaze namazını İl Müftüsü Ramazan Topcan kıldırdı. Çiftin cenazesi, törenin ardından Edremit Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

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