HABER

Çorum'daki saat kulesinin kadranı bakıma alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 13:49 | Son Güncelleme

Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid döneminde Çorum'da inşa edilen 125 yıllık saat kulesinin kadranları yenileniyor - Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın: - "Ecdat yadigarı saat kulemiz umuyorum ki daha uzun yıllar saati göstermeye devam edecek"

ÇORUM (AA) - Çorum'da, Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid döneminde Çorumlu Yedi Sekiz Hasan Paşa tarafından inşa ettirilen saat kulesinin kadranlarının yenilenmesi için çalışma başlatıldı.

Çorum Belediyesince yürütülen çalışma kapsamında, kulenin 4 yüzünde bulunan, Roma ve Latin rakamlarının yazılı olduğu kadranlar, sökülerek bakıma alındı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çorum'un simgesi olan saat kulesinin kısa sürede yeniden zamanı göstermeye başlayacağını söyledi.

Tadilat için Anıtlar Yüksek Kurulundan gerekli izinleri aldıklarını dile getiren Aşgın, "Ecdat yadigarı saat kulemiz, umuyorum ki daha uzun yıllar saati göstermeye devam edecek." dedi.

Aşgın, halk arasında "çan saati" olarak da anılan kulenin tarihçesine ilişkin, "Hasan Paşa, Çırağan Sarayı'na yapılan baskında Abdülhamid Han'ı indirmeye çalışanları sopa ile durdurmuş, devletimizi ve milletimizi büyük bir badireden kurtarmış bir paşamızdır. Çorumludur, kendisiyle gurur duyuyoruz. 1894'te saat kulesini Yedi Sekiz Hasan Paşa yaptırmıştır. Muazzam güzellikte bir kuledir." ifadelerini kullandı.

Çorum halkının saat kulesine sahip çıktığını belirten Aşgın, şunları kaydetti:

"Saat kulesi şehrimizin sembolüdür. Hemşehrilerimiz o kadar çok seviyorlar ki adaylığım sürecinde önemli problemler arasında bunu da bize ilettiler. Havaalanı gibi birkaç önemli yatırımın yanı sıra saat kulesinin kadranını da söylediler. Artık yasal prosedürü tamamladık ve kadranları değiştiriyoruz. Saat Kulemiz ile şehrimiz de güzelleşiyor. Zaman zaman tadilat ve tamirat görmüş. Biz de kısa sürede tarihi dokusuna uygun, insanların bakmadan geçemeyeceği güzellikle bir ışıklandırma yaptık."

Sarı renkli kesme kum taşından yapılan kulede, gövdeye, sekizgen kaideden Türk üçgeni motifli bir pabuçla geçiliyor. Üzeri kurşun kubbeyle örtülü kulenin dört yüzünde de saat kadranı bulunuyor.

Şerefesine, yuvarlak kemerli kapıdan 81 basamaklı merdivenle çıkılan kule 27,5 metre yüksekliğinde ve 3,9 metre çapındadır.

Adana'da gece yarısı dehşet! Eski eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi! Adana'da gece yarısı dehşet! Eski eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi!
Çin salatalığından sonra Çin domatesi ve marulu da çıktıÇin salatalığından sonra Çin domatesi ve marulu da çıktı
Genç dekorasyoncunun güvercin merakı görenleri şaşırtıyorGenç dekorasyoncunun güvercin merakı görenleri şaşırtıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2. Abdülhamid Çorum Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın Çorum Saat Kulesi

En Çok Okunan Haberler

İBB'de üst düzey bir istifa daha!

İBB'de üst düzey bir istifa daha!

Altınla ilgili önemli tahmin! 6 ay içinde...

Altınla ilgili önemli tahmin! 6 ay içinde...

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

Kılıçdaroğlu’ndan Soylu'ya 'Pejmürde ederiz' yanıtı

Kılıçdaroğlu’ndan Soylu'ya 'Pejmürde ederiz' yanıtı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, taş çıktı

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, bakın ne çıktı

İSPARK otoparklarına değnekçi işgali

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

Son dakika! S-400 eğitimleri Rusya'da başladı

MSB duyurdu: S-400 eğitimleri başladı

Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu

Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu

Mardin'de hain tuzak: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Mardin'den acı haber... Şehit ve yaralı askerler var

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış istifa etti! (Ahmet Bağış kimdir?)

İBB'de üst düzey bir istifa daha!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.