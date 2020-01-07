Çorum'daki silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da bir kişi evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Kale Mahallesindeki Emek Caddesinde bulunan bir apartmanda oturan Ferhat S'ye, kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Kolundan yaralanan Ferhat S, yaralı halde yakınlardaki bir kahvehaneye sığındı. Ferhat S'nin peşinden gelen saldırgan, kahvehanedeki vatandaşların araya girmesiyle olay yerinden uzaklaştı.

Yaralı Ferhat S, olay yerine çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayın şüphelisinin tespit edilmesi ve yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bu arada olayda kolunda yaralanan Ferhat S'nin kahvehaneye sığınması ve burada yaşadıkları, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

