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Çorum'daki uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 12:47 | Son Güncelleme

Operasyonda yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan V.O.Ç, S.Y, O.H, Ö.M.Ç. ve M.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan O.H, savcılıktaki sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan diğer şüpheliler V.O.Ç, S.Y, Ö.M.Ç. ve M.Ö. tutuklandı.

Kentte, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon kapsamında, İstanbul'dan Çorum'a uyuşturucu getirdikleri tespit edilen 5 zanlının içindeki iki otomobil, kent merkezi girişindeki uygulama noktasında durdurulmuş, şüphelilerin üzerinde ve araçlarda yapılan aramada 990 uyuşturucu hap, bin 50 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 665 lira, 100 Avustralya doları ve 50 Amerikan doları ele geçirilmişti.

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Çorum torbacı tutuklama uyuşturucu operasyonu

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