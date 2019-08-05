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Çorum'daki yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 20:03 | Son Güncelleme

İskilip ilçesinde bir köyde 7 evin kullanılamaz hale geldiği yangının ardından soğutma çalışmaları sürüyor

ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Sorkun köyünde 7 evin kullanılamaz hale geldiği yangının ardından bölgede başlatılan soğutma çalışmaları devam ediyor.

İskilip Kaymakamı Beyazıt Bestami Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yanan 7 evdeki hasar tespit çalışmalarının, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince yürütüldüğünü söyledi.

Yangının elektrik direğinden düşen kıvılcım nedeniyle çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu belirten Alkan, "Yangında İskilip Belediyesinden 3 araç ile Çorum, Bayat, Uğurludağ ilçe belediyelerinden birer ve Orman İşletme Müdürlüğünden de 2 olmak üzere 8 araçla müdahale edildi. Şu anda soğutma çalışmaları 1 arazöz ve 2 kepçe ile devam ediyor. Soğutma çalışmalarının üç gün içerisinde tamamlanması ve ardından enkazın kaldırılması planlanıyor." dedi.

Mağdur vatandaşların yanında olduklarını, yanan evlerin 3'ünün kullanıldığını ifade eden Alkan, "Evi yanan vatandaşlarımız, köydeki yakınlarının yanına yerleşti. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından vatandaşlarımıza devlet yardımı sağlayacağız." diye konuştu.

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Çorum iskilip köy yangını

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