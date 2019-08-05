HABER

Çorum’daki yangında yaralar sarılmaya başlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 14:56 | Son Güncelleme

Çorum’un İskilip ilçesine bağlı Sorkun köyünde 7 evin yandığı yangının ardından yaralar sarılmaya başlandı.İlçeye bağlı Sorkun köyünde dün belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıkmış, yangında 7 ev kül olmuştu.

Çorum’daki yangında yaralar sarılmaya başlandı

Çorum’un İskilip ilçesine bağlı Sorkun köyünde 7 evin yandığı yangının ardından yaralar sarılmaya başlandı.
İlçeye bağlı Sorkun köyünde dün belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıkmış, yangında 7 ev kül olmuştu. Yangının ardından köyde soğutma çalışmaları devam ederken İskilip Belediyesi ve İl Özel idaresine ait iş makineleri tarafından yanan evlerin enkazları kaldırılırken bazı vatandaşların yanan evlerde eşyalarını aradığı gözlendi. Köyde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından da hasar tespit çalışması başlatıldı.

Çorum’daki yangında yaralar sarılmaya başlandı

Çorum’daki yangında yaralar sarılmaya başlandı

Çorum’daki yangında yaralar sarılmaya başlandı

PARTNERAleyna'dan cesur seçim! Bakan bir daha baktıAleyna'dan cesur seçim! Bakan bir daha baktı
Giresun’da trafik kazası 3 ölü, 1 yaralıGiresun’da trafik kazası 3 ölü, 1 yaralı
Doğa yürüyüşünde çaya düşüp, boğulduDoğa yürüyüşünde çaya düşüp, boğuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nusaybin'de patlama! Yaralı askerler var

Nusaybin'de patlama! Yaralı askerler var

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

Kaz Dağları pozu olay oldu

Kaz Dağları pozu olay oldu

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Yer: İstanbul! Her şey bir anda oldu

Yer: İstanbul! Her şey bir anda oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Birlikte yaşadığı kadını öldürüp, aynı bıçakla intihara kalkıştı

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp intihara kalkıştı

Uyuşturucu sattığı iddiasıyla arkadaşını yaraladı, üzerinden bonzai çıktı

Samsun'da akılalmaz olay

Bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 26 bini buldu

9 Ağustos'a kadar sürecek! Sayıları 26 bini buldu

Bursa'da korkunç kaza! Lüks otomobilin tavanı kamyonda kaldı! 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da korkunç kaza! 1 ölü, 2 yaralı

Minik Eymen'in ölümüne neden olan sürücü serbest

Yürekleri yakmıştı! İddialar isyan ettirdi

Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.