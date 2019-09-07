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Çorum'daki Yeşil Göl turizme kazandırılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 16:29 | Son Güncelleme

Laçin ilçesinde bulunan ve doğal güzelliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çeken Yeşil Göl'ün bölgeyi cazibe merkezi haline getirmesi amacıyla bir milyon liralık yatırım yapılacak - Çorum Valisi Mustafa Çiftçi: - "Doğa tutkunları ve kampçılar yeni yeni burayı keşfediyor. İlgi her geçen gün artıyor. Bölgedeki insanlarımız da hafta sonları buraya gelerek aileleriyle güzel vakit geçirir, dinlenir, eğlenirler. Burası gerçekten muhteşem bir yer. Mutlaka görülüp gezilmeli"

ÇORUM (AA) - Çorum'un Laçin ilçesinde bulunan ve doğal güzelliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çeken Yeşil Göl, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) desteğiyle hazırlanan 1 milyon liralık projeyle turizme kazandırılacak.

Çorum'a 32, Laçin'e ise 2 kilometre mesafede bulunan Yeşil Göl, doğal güzellikleri ve bitki örtüsüyle ziyaretçilerini adeta büyülüyor.

Manzarasıyla ilgi odağı olan göl, Laçin Halk Eğitim Merkezince (HEM) hazırlanan projeyle turizme kazandırılacak.

Peyzaj düzenlemesi ve sosyal tesislerin de yer aldığı projeyle Yeşil Göl'ün, doğa turizmi ile ilçeye yeni bir gelir kaynağı sunmasının yanı sıra bölgeyi cazibe merkezi haline getirmesi amaçlanıyor.

Vali Mustafa Çiftçi, beraberinde Kaymakam Yavuz Akyol, Belediye Başkanı İdris Görükmez ile bazı mesleki ve sivil toplum kuruluşu yöneticileriyle Yeşil Göl'de incelemelerde bulundu.

Gölün turizme kazandırılması için hazırlanan ve OKA tarafından desteklenen projeyle ilgili Laçin HEM Müdürü Bekir Özdemir ve peyzaj firması yetkililerinden bilgi alan Vali Çiftçi, beraberindekilerle görüş alışverişinde bulundu.

Vali Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, etrafı ormanlık alan ile çevrili, özellikle doğaseverlerin ilgi gösterdiği Yeşil Göl'ün adeta saklı cennet olduğunu, en kısa sürede turizme kazandırılması gerektiğini söyledi.

Göletin manzara uyumuyla eşsiz bir güzelliğinin ortaya çıktığına dikkati çeken Çiftçi, "Doğa tutkunları ve kampçılar yeni yeni burayı keşfediyor. İlgi her geçen gün artıyor. Bölgedeki insanlarımız da hafta sonları buraya gelerek aileleriyle güzel vakit geçirir, dinlenir, eğlenirler. Burası gerçekten muhteşem bir yer. Mutlaka görülüp gezilmeli." dedi.

HEM Müdürü Özdemir de doğa turizmi ile ekonomik yapısı zayıf olan ilçeye yeni gelir kaynakları sunmak, doğa yürüyüşleri gibi sportif faaliyetleriyle bölgeyi cazibe merkezi haline getirmek için Yeşil Göl'ü değerlendirmek için proje hazırladıklarını belirtti.

OKA'ya sundukları bir milyon liralık projenin destekleneceğini dile getiren Özdemir, çevre düzenlemesi ve sosyal tesislerin de yer aldığı projenin tamamlanmasının ardından hem ilçenin hem de Çorum'un mükemmel bir cazibe merkezi kazanacağını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Çorum Laçin turizm yeşil göl

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