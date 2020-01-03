Çorumlu şehit son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-3 harekatı kapsamında Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan sözleşmeli Piyade Er Ayhan Çam (24), Çorum’un Uğurludağ ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe-3 harekatı kapsamında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Er Ayhan Çam’ın cenazesi Şırnak’ta düzenlenen askeri törenin ardından uçakla Merzifon Havaalanı’na, buradan da karayoluyla Uğurludağ ilçesine getirildi. Uğurludağ Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Çam’ın cenazesi, sonra askeri törenin yapılacağı Yeni Cami’ye götürüldü. Burada düzenlenen cenaze töreninde şehidin babası Bekir Çam ve kardeşleri Gökhan ile Sibel güçlükle ayakta durdu. Acılı aileyi askerler ve yakınları teselli etti.

Şehit askerin cenazesi cuma namazını müteakiben İl Müftüsü Muharrem Biçer’in kıldırdığı cenaze namazının ardından Uğurludağ ilçesine bağlı Aşağı Çeltek köyünde toprağa verildi.

Cenaze törenine Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Vali Mustafa Çiftçi, Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu, Oğuzhan Kaya ve Tufan Köse, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, siyasi partilerin il başkanları ve vatandaşlar katıldı. Şehidin cenazesi camiden çıkarken teröre tepki göstererek lanetleyen vatandaşlar "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" diye slogan attı.

Dayısı ile aynı kaderi paylaştı

Şehit Piyade Er Ayhan Çam’ın dayısının 18 yıl önce şehit olduğu ortaya çıktı. Şehit askerin dayısı Piyade Er Salim Demir’in 2002 yılında Şırnak’ın Seslice ilçesi Kupik mevkisinde operasyona giderken terör örgütü PKK üyeleri tarafından döşenen mayına basarak şehit düştüğü öğrenildi.

