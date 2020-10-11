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Çorumlu şehit son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 15:34 | Son Güncelleme

Ağrı’da teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Emre Dokumacı, memleketi Çorum’un İskilip ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.Doğubayazıt ilçesi kırsalında Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında yürütülen arama ve tarama faaliyetleri esnasında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı’nın naaşı, Ağrı’daki törenin ardından memleketi Çorum’ın İskilip ilçesine getirildi.

Ağrı’da teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Emre Dokumacı, memleketi Çorum’un İskilip ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Doğubayazıt ilçesi kırsalında Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında yürütülen arama ve tarama faaliyetleri esnasında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı’nın naaşı, Ağrı’daki törenin ardından memleketi Çorum’ın İskilip ilçesine getirildi. Burada şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, dualar eşliğinde askerlerin omzunda törenin yapılacağı Ulu Cami’ye getirildi. Namaz öncesinde şehidin ailesi taziyeleri kabul etti. Şehidin babası Hüseyin Dokumacı ve nişanlısı Hatice Karagöz tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Müftü Muharrem Biçer’in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Halis Zafer Koç, JÖAK Komutanı Yusuf Ziyaddin Cavlak, askeri yetkililer, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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