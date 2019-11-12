Çorumluların 'dünyada 1 saatte en fazla fidan dikme rekoru' sevinci

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da, dün 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında, Endonezya'ya ait olan 232 bin 647 fidanla '1 saat içinde en fazla fidan dikme rekoru', 303 bin 150 fidan dikimiyle kırılarak, Türkiye adına tescil edildi. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, rekoru kırmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "'Çorumlunun yaptığını kimse yapamaz' diyorduk. Hakikaten bu sözümüz de yerde kalmamış oldu" dedi.

Çorum'un Celilkırı mevkisindeki 156 hektarlık alanda hazırlanan sahada, dün rekor denemesi gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı etkinlikte, Guinness Rekorlar Kitabı Türkiye temsilcilerinin yanı sıra mimar, spor hakemi, orman mühendisi ve öğretmenlerden oluşan 80 kişilik heyet görev aldı. Etkinlikte, ilk olarak, 232 bin 647 fidan ile Endonezya'ya ait olan '1 saat içinde en fazla fidan dikme rekoru' egale edilmeye çalışıldı. Denemede, 1560 dönümlük alanda 300 binden fazla fidan toprakla buluşturulup, 'Guinness Dünya Rekoru'nun Türkiye adına tescil ettirilmesi amaçlandı.