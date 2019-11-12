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Çorumluların 'dünyada 1 saatte en fazla fidan dikme rekoru' sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 15:27 | Son Güncelleme

ÇORUM'da, dün 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında, Endonezya'ya ait olan 232 bin 647 fidanla '1 saat içinde en fazla fidan dikme rekoru', 303 bin 150 fidan dikimiyle kırılarak, Türkiye adına tescil edildi.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da, dün 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında, Endonezya'ya ait olan 232 bin 647 fidanla '1 saat içinde en fazla fidan dikme rekoru', 303 bin 150 fidan dikimiyle kırılarak, Türkiye adına tescil edildi. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, rekoru kırmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "'Çorumlunun yaptığını kimse yapamaz' diyorduk. Hakikaten bu sözümüz de yerde kalmamış oldu" dedi.

Çorum'un Celilkırı mevkisindeki 156 hektarlık alanda hazırlanan sahada, dün rekor denemesi gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı etkinlikte, Guinness Rekorlar Kitabı Türkiye temsilcilerinin yanı sıra mimar, spor hakemi, orman mühendisi ve öğretmenlerden oluşan 80 kişilik heyet görev aldı. Etkinlikte, ilk olarak, 232 bin 647 fidan ile Endonezya'ya ait olan '1 saat içinde en fazla fidan dikme rekoru' egale edilmeye çalışıldı. Denemede, 1560 dönümlük alanda 300 binden fazla fidan toprakla buluşturulup, 'Guinness Dünya Rekoru'nun Türkiye adına tescil ettirilmesi amaçlandı.

SONUCU BAKAN DUYURDU

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çorum'daki fidan dikme etkinliğinde, 1 saat içinde 303 bin 150 fidan dikimiyle rekor kırıldığını açıkladı. Pakdemirli, "Guinness rekor denemesine Çorum'da hep beraber şahitlik ettik. Daha önce Endonezya'ya ait olan 232 bin 647 fidanla '1 saatte en fazla fidan dikme rekoru'nu dün kırarak Türkiye adına tescil ettirmiş olduk" dedi.

'ÇORUMLUNUN YAPTIĞINI KİMSE YAPAMAZ'

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kentte rekor kırılmasının sevincinin yaşandığını belirterek, "Hemşehrilerimize teşekkür ediyorum; çünkü dün itibarıyla orada herkes aynı noktaya kilitlenmişti. Bu hedefi yakalama ve geçme noktasında, büyük irade içinde akın akın alana geldiler. 1 saat içinde ilmek ilmek dokurcasına 303 bin ağacı toprakla buluşturdular. Bu gurur bizim hemşehrilerimizin gururu. Bu onur bizim hemşehrilerimizin onuru. 'Dünyanın merkezi' diyorduk Çorum'a, başka bir sözümüz daha vardı; 'Çorumlunun yaptığını kimse yapamaz' diyorduk. Hakikaten bu sözümüz de yerde kalmamış olmadı. Emeği geçenlerin tamamına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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